Азербайджан готов в 2020 году поставлять газ в ЕС через TANAP

Новости мира: В Госнефтекомпании назвали сроки начала поставок газа в Европу на коммерческой основе.

Коммерческие поставки азербайджанского газа по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Европу начнутся во второй половине 2020 года. Об этом заявил журналистам начальник Управления инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев, по словам которого, тестовые поставки газа могут начаться раньше, сообщает УНН со ссылкой на 1news.az.

"В строительстве Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) нет никаких задержек, и 1 июля 2019 года трубопровод будет полностью готов для поставок азербайджанского газа в Европу", - подчеркнул В.Алиев.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор". Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).