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В обход Украины: Венгрия согласовала поставки газа с РФ

В обход Украины: Венгрия согласовала поставки газа с РФ
14:33 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Российская сторона договорилась с Венгрией относительно транзита газа в обход украинской ГТС, однако соглашение будет подписано позже.

Глава Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в среду принял председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, с которым обсуждались поставки газа в обход украинской ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

По итогам встречи с Зубковым Сийярто сделал заявление, что будущие поставки газа через Украину являются неопределенными, поэтому венгерская сторона договорилась с «Газпромом» о транзите необходимого объема газа уже в этом году. По его словам, переговоры продвигаются успешно, а договор будет подписан в ближайшее время, что обеспечит поставки газа в Венгрию.

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Венгерский министр отметил факт, что «Газпром» за 2018 год поставил в Европу 202 млрд кубометров газа, что является «больше, чем когда-либо прежде». Сийярто констатировал, что нынешних реалиях Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком газа Европе, а объемы потребления ресурса составляют 10 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, своей агрессией в Грузии и Украине, оккупацией Крыма и последним нападением в Керченском проливе Россия демонстрирует, что стремится восстановить империю, поэтому необходимо быть бдительными перед этой угрозой и беречь трансатлантическое единство, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, Европейский парламент 4 апреля утвердил новые правила рынка газа, которые будут распространяться на трубопроводы из стран, не входящих в состав ЕС, в частности газопровод "Северный поток-2".

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Украина, Газпром, ГТС, Венгрия, РФ, Виктор Зубков, Петер Сийярто.
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