У Штатах предупреждают о возможных терактах на Шри-Ланке

Новости мира: США утверждают, что террористические группировки продолжают планировать нападения на Шри-Ланке.

В Государственном департаменте США утверждают, что террористические группировки продолжают планировать нападения на Шри-Ланке. Об этом говорится на сайте Госдепа.

"Террористические группы продолжают планировать возможные нападения на Шри-Ланке. Террористы могут атаковать без предупреждения, объектами нападений могут стать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, местные правительственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, места богослужений, парки..." - говорится в предупреждении относительно поездок в Шри-Ланку Государственного департамента США.

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли уже по меньшей мере 290 человек. 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и других городах произошло по меньшей мере восемь взрывов.

В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях. Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В городе Коломбо отменены все пасхальные мессы.