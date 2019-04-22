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В столице Шри-Ланки прогремел 9 взрыв за последние сутки: информация о погибших

В столице Шри-Ланки прогремел 9 взрыв за последние сутки: информация о погибших
15:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В столице Шри-Ланки Коломбо вблизи церкви Кохчикаде в автомобиле силовики нашли 87 маловзрывных детонаторов, которые взорвались.

Небольшой взрыв произошел возле церкви Кохчикаде в столице Шри-Ланки Коломбо вскоре после того, как силовики попытались разрядить взрывные устройства, которые были найдены в транспортном средстве. Об этом сообщает журналист BBC Аззам Амин в Twitter.

"Небольшой взрыв произошел возле церкви Кохчикаде вскоре после того, как силы безопасности попытались разрядить взрывные устройства, которые были найдены в транспортном средстве", - написал он.

По словам Амина, в автомобиле находилось 87 маловзрывных детонаторов.

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Как сообщалось, 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и других городах произошло по меньшей мере восемь взрывов. В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях. В результате погибли уже по меньшей мере 290 человек, и свыше 500 получили ранения. Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями.

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Коломбо, Серия взрывов на Шри-Ланке, Церковь Кохчикаде, Маловзрывные детонаторы, небольшой взрыв.
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