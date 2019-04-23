Официально: Ким Чен Ын встретится с Путиным

Новости мира: В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и другие региональные СМИ, передает УНН.

По его данным, стороны намерены провести совместные переговоры. Однако место, дату встречи, а также заявленную тему для беседы лидеров двух стран агентство не называет.

Напоминаем, встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский 25 апреля. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, вечером после встречи Путин полетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке еще на день, где для него будет предусмотрена "культурная программа".