Совет Федерации РФ одобрил закон об изоляции Рунета

Совет Федерации России одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета.

Совет Федерации - верхняя палата российского парламента - одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета.

Об этом сообщает в понедельник "Медуза".

За закон проголосовал 151 член Совфеда, против - четыре; еще один сенатор воздержался.

По закону, российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета. Отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета будет Роскомнадзор.

Госдума приняла закон об изоляции Рунета 16 апреля. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.