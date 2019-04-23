На Филиппинах произошло мощное землетрясение, много погибших

Новости мира: По меньшей мере 11 человек погибли на Филиппинах в результате землетрясения магнитудой 6,1.

Количество жертв землетрясения вблизи филиппинской столицы Манилы возросло до 11 человек. Об этом сообщает CBC News.

"По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1, поразившее главный остров Лузон Филиппин в понедельник", - говорится в сообщении.

Тела четырех жертв были вывезены из супермаркета Chuzon, еще трое местных жителей погибли из-за обрушения стен домов.

Около 20 человек получили ранения.

По словам местных чиновников, десятки людей могут находиться под развалинами зданий.

Отмечается, что из-за землетрясения была нарушена работа наземного транспорта и аэропорта. Также подземные толчки нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре.

Как сообщалось, четырехэтажное здание, в котором располагался супермаркет, рухнуло, когда землетрясение произошло в Пампанге, а также в нескольких других провинциях и столице Филиппин Маниле на острове Лусон.