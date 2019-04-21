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На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3
15:44 Сегодня Телеграф Укринформ

На полуострове Камчатка в Тихом океане в пятницу, 19 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у южной оконечности полуострова Камчатка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 10:06 (00:06 по Киеву) местного времени, располагался у южной оконечности полуострова Камчатка. Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном. Магнитуда составила 6,3", - сообщили геофизики.

Землетрясение произошло в пятницу, но сообщается о нем только сейчас.

Жители столицы региона Петропавловска-Камчатского, удаленного от эпицентра сейсмического события к северу на 300 км, ощутили подземные толчки силой до трех баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

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Как уточнили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, сильнее ("толчки силой в четыре балла") почувствовали землетрясение жители города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Угрозы цунами, как и на Камчатке, нет.

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Землетрясение, Тихий океан, Сейсмологи, Полуостров Камчатка.
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