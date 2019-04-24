Скачать
Среда, 24.04.2019
Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ
Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)

Пашинян: Мы видим недоверие со стороны элиты РФ

Пашинян: Мы видим недоверие со стороны элиты РФ
04:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Премьер Армении заявил, что российские власти не доверяют членам его команды.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что со стороны российских властей есть некоторое недоверие в отношении тех членов его команды, которые до смены власти в стране в мае 2008 года работали в общественном секторе и финансировались международными организациями. Об этом он заявил во вторник вечером в ходе интервью с местным новостным порталом Civilnet, сообщает УНН.

"Да, это не секрет, что у российской элиты есть некоторые вопросы в отношении тех людей, которые пришли к власти после народной революции в стране. Это те люди, которые были политическими активистами-оппозиционерами. Эти люди были вынуждены работать в общественном секторе, который финансировался в том числе и теми международными организациями, которые не хорошо воспринимаются в России. И в связи с этим мы видим недоверие со стороны элиты РФ", — отметил он.

Премьер Словении: Если Европейский союз развалится, тогда мы обречены

По словам премьера Армении, он уверен, что "это недоверие исчезнет со временем, когда институты России и Армении будут общаться более тесно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Армения, Никол Пашинян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
02 Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
03 "Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
04 В Париже масштабный пожар на территории Версаля
05 У Порошенко озвучили планы на будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран признал армию США террористами
Иран признал армию США террористами
Биологические виды под угрозой вымирания в ближайшие десятилетия
Биологические виды на Земле под угрозой вымирания
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав
Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь