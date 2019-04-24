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Среда, 24.04.2019
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Премьер Словении: Если Европейский союз развалится, тогда мы обречены

Премьер Словении: Если Европейский союз развалится, тогда мы обречены
01:55 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Премьер Словении подчеркивает, что ЕС нужен сильный лидер для сопротивления влиянию РФ.

Либеральный премьер-министр Словении, чье правительство удерживает антииммиграционную линию, говорит, что Европейскому союзу нужно новое, более эффективное руководство для противодействия всплеску популизма и растущему влиянию России и Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Марьян Шарец заявил, что европейские чиновники и лидеры не смогли помешать правым группам, которые намерены достичь значительных успехах на выборах в Европейский парламент в следующем месяце.

Российская некачественная нефть уже на территории ЕС и Украины

Продолженные переговоры о Brexit, говорит Шарец, являются примером того, "как все делается в Европейском союзе". Он призвал сформировать более проактивное управление после голосования 23-26 мая, предупреждая: "Если Европейский союз развалится, тогда мы обречены".

Он добавляет: "Это очень грубо, но это так."

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ЕС, Китай, Россия, Словения, Марьян Шарец.
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