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Лидер КНДР на бронепоезде отправился из Пхеньяна во Владивосток

Лидер КНДР на бронепоезде отправился из Пхеньяна во Владивосток
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: 25 апреля Ким Чен Ын проведет во Владивостоке встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын находится в вагоне бронепоезда, отправившегося с железнодорожного вокзала Пхеньяна во Владивосток.

Об этом сообщает ЦТАК.

"Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию",— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын планирует ехать в РФ поездом через Китай, проехав 684 км.

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон прибыла во Владивосток

В ходе подготовки к визиту лидера КНДР пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд. Путешествовать по Владивостоку лидер КНДР согласен только на нем, пишет газета.

Жить севернокорейский лидер также будет в кампусе ДВФУ. Так как комплекс изначально строился с расчетом на проведение саммитов, на его территории есть несколько гостиничных корпусов люксового уровня.

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Россия, Владивосток, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Пхеньян.
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