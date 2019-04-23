Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон прибыла во Владивосток

Новости мира: Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон уже прибыла в российский город Владивосток, чтобы подготовиться к встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон в понедельник, 22 апреля, прибыла в российский город Владивосток, где по информации зарубежных СМИ, в конце недели состоится встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Издание Chosun Ilbo ссылаясь на осведомленные источники сообщило, что Ким Е Чжон прилетела раньше назначенной встречи двух лидеров, чтобы подготовиться к саммиту.

По информации, во вторник, 23 апреля, лидер КНДР отправится на поезде из Пхеньяна и в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток. Отмечается, что 700-километровое путешествие у него займет около 10-15 часов.

Ким Чен Ын должен приехать во Владивосток на бронированном поезде и передвигаться по городу на собственном лимузине. Для того чтобы лимузин смог покинуть вокзал Владивостока, его ворота уже расширили на 20 сантиметров.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров должна пройти на острове Русский, который расположен на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В связи с проведением встречи политиков, студентов уже отправили на внеочередные каникулы с 23 по 27 апреля.

Сообщается, что после переговоров Владимир Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него власти России подготовили культурную программу. Это первая поездка КимЧен Ына в Россию, а в 2002 году Россию посещал его отец. Запланировано, что в рамках культурной программы нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын посетит те же места, что и его отец.