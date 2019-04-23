Скачать
Вторник, 23.04.2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс
Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Ушел из жизни оскароносный продюсер Стив Голин
Ушел из жизни оскароносный продюсер Стив Голин

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон прибыла во Владивосток

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон прибыла во Владивосток
17:32 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон уже прибыла в российский город Владивосток, чтобы подготовиться к встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон в понедельник, 22 апреля, прибыла в российский город Владивосток, где по информации зарубежных СМИ, в конце недели состоится встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Издание Chosun Ilbo ссылаясь на осведомленные источники сообщило, что Ким Е Чжон прилетела раньше назначенной встречи двух лидеров, чтобы подготовиться к саммиту.

По информации, во вторник, 23 апреля, лидер КНДР отправится на поезде из Пхеньяна и в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток. Отмечается, что 700-километровое путешествие у него займет около 10-15 часов.

Ким Чен Ын должен приехать во Владивосток на бронированном поезде и передвигаться по городу на собственном лимузине. Для того чтобы лимузин смог покинуть вокзал Владивостока, его ворота уже расширили на 20 сантиметров.

Официально: Ким Чен Ын встретится с Путиным

Ранее сообщалось, что встреча лидеров должна пройти на острове Русский, который расположен на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В связи с проведением встречи политиков, студентов уже отправили на внеочередные каникулы с 23 по 27 апреля.

Сообщается, что после переговоров Владимир Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него власти России подготовили культурную программу. Это первая поездка КимЧен Ына в Россию, а в 2002 году Россию посещал его отец. Запланировано, что в рамках культурной программы нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын посетит те же места, что и его отец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Саммит, Владивосток, Ким Чен Ын, РФ, Владимир Путин, Встреча, Президент РФ, Лидер КНДР, Ким Е Чжон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Результаты выборов: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ГБР проводит обыск в НАБУ
ГБР проводит обыск в НАБУ
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь