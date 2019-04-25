В ООН опасаются ненависти и мести на Шри-Ланке

Новости мира: Координатор ООН опасается эскалации ситуации на Шри-Ланке после серии взрывов в церквях и гостиницах.

"Пасхальные теракты" в Шри-Ланке – огромное потрясение для страны, которая пережила 30-летнюю гражданскую войну. Сегодня в обществе царит шок и гнев. Если не принять своевременных мер, то все это может перерасти в акты возмездия. Об этом в интервью Службе новостей ООН заявила Координатор ООН в Шри-Ланке Хана Сингер, передает УНН.

"Да, мы опасаемся, что скорбь и гнев могут перерасти в ненависть и месть. Я опасаюсь, что могут пострадать отдельные группы населения. Я имею ввиду отдельные общины на местах…", – сказала представитель ООН.

Она подчеркнула, что религиозные лидеры разных вероисповеданий призывают всех к сдержанности и спокойствию. Общины мусульман предлагают свою помощь пострадавшим, но сегодня они живут в страхе.

Как сообщалось, в среду, 24 апреля сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов туристического города Катана.

Как известно, 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и других городах произошло по меньшей мере восемь взрывов. В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях. Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями.

Количество погибших вследствие серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359, в том числе погибли 39 иностранных граждан. По данным ЮНИСЕФ, среди погибших были 45 детей. Еще 520 человек получили ранения.