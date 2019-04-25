ООН выражает обеспокоенность эскалацией насилия в сирийском Идлибе

Новости мира: В ООН обеспокоены эскалацией боевых действий в Идлибе.

С 18 апреля по меньшей мере 36 мирных жителей были убиты, десятки получили ранения в результате эскалации насилия в сирийской провинции Идлиб. Об этом в четверг сообщил Региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис, передает УНН со ссылкой на прес-службу ООН.

Только в минувшую среду, по данным ООН, 17 человек погибли после того, как мощный взрыв разрушил несколько жилых зданий в городе Джиср-эш-Шугур. Двумя днями ранее трое детей погибли в городе Хан-Шейхун, когда в здание их школы попало несколько снарядов.

"Я встревожен эскалацией насилия и боевых действий в демилитаризованной зоне на северо-западе Сирии и вокруг нее, в том числе авиаударами и минометными обстрелами в Идлибе. Под огнем в последние дни часто оказываются школы, рынки и лагеря переселенцев, это сеет панику среди мирного населения", – сказал Мумцис.

Региональный координатор также сообщает, что с февраля более 120 тысяч человек в Идлибе покинули свои дома, спасаясь от насилия, и переселились в районы рядом с турецкой границей.

"Я решительно осуждаю нападения на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры и призываю все стороны конфликта соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, принять все необходимые меры для защиты гражданских лиц и прекратить беспорядочные обстрелы (жилых районов-ред.)", – заявил Мумцис.

Он также подчеркнул, что эскалация боевых действий в Идлибе мешает работе неправительственных организаций и доставке гуманитарной помощи местным жителям и переселенцам.