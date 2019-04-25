Скачать
Четверг, 25.04.2019
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от 184 округов из 199
ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от 184 округов из 199
FA выдвинула обвинения в адрес тренера Челси
FA выдвинула обвинения в адрес тренера Челси
У Бекхэмов пополнение: известная дизайнер сообщила о прибавлении в семье
У Бекхэмов пополнение: известная дизайнер сообщила о прибавлении в семье

Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей

Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
02:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает, РФ к выполнению и уважению Минских договоренностей.

Антониу Гутерреш ожидает, что дух и буква Минских договоренностей будут соблюдены, и все вопросы будут решаться через конструктивный диалог в существующих форматах переговоров.

Об этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил в ответ на письменный запрос собственного корреспондента Укринформа.

“Мы видели (указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства — ред.). Ожидаем, что все ответственные лица будут действовать в соответствии с духом и буквой Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности, а все вопросы будут решаться благодаря конструктивному диалогу в существующих форматах”, - отметил Дюжаррик.

Он добавил, что ООН “подчеркивает свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины”.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Украины запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ООН, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
03 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
04 У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
05 Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Одессе будут судить участников ОПГ, похищавших людей (Фото)
В Одессе будут судить участников ОПГ, похищавших людей (Фото)
На Львовщине сельский голова вымогал 5 тыс долларов
На Львовщине сельский голова вымогал 5 тыс долларов
Посольство США осудило паспортизацию ОРДЛО
Посольство США осудило паспортизацию ОРДЛО
UPark Festival в Украине: Иван Дорн и AJR стали новыми участниками
UPark Festival в Украине: Иван Дорн и AJR стали новыми участниками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь