Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей

Новости мира: Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает, РФ к выполнению и уважению Минских договоренностей.

Антониу Гутерреш ожидает, что дух и буква Минских договоренностей будут соблюдены, и все вопросы будут решаться через конструктивный диалог в существующих форматах переговоров.

Об этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил в ответ на письменный запрос собственного корреспондента Укринформа.

“Мы видели (указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства — ред.). Ожидаем, что все ответственные лица будут действовать в соответствии с духом и буквой Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности, а все вопросы будут решаться благодаря конструктивному диалогу в существующих форматах”, - отметил Дюжаррик.

Он добавил, что ООН “подчеркивает свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины”.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Украины запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени.