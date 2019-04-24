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Путин разрешил жителям ОРДЛО упрощенно оформить паспорт РФ

Путин разрешил жителям ОРДЛО упрощенно оформить паспорт РФ
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Российский лидер Владимир Путин в указе разрешил жителям оккупированных территорий Донбасса по упрощенной методике получить российский паспорт.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Соответствующий указ опубликован на сайте российского президента.

”Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч.8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ ”О гражданстве Российской Федерации”, - сказано в сообщении.

В тексте указа отмечается, такое решение принято президентом РФ ”в целях защиты прав и свобод человека и гражданина”, на основании ”общепризнанных принципов и норм международного права”, в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года ”О гражданстве РФ”.

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированного Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.

Лица из числа постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, принятые в гражданство РФ, будут приносить присягу.

Это следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что решение Владимира Путина о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является долгом властей РФ перед "говорящими и думающими по-русски людьми".

Об этом он заявил российскому изданию ТАСС.

"Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу", - заявил он.

По его словам, решение Путина является "абсолютно справедливым и неизбежным".

"Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными", - подчеркнул помощник Путина.

Ранее сообщалось, Кабинет министров Украины повысил цены на оформление паспортов с 1 июля.

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РФ, Донбасс, Паспорт, Владимир Путин, ОРДЛО.
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