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Китайский истребитель J-11D поборется с "Черным орлом"

Китайский истребитель J-11D поборется с "Черным орлом"
04:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Китайский истребитель четвертого поколения J-11D и истребитель пятого поколения J-20 сошлись в экономической схватке.

Китайский истребитель J-11D — развитие J-11, выполненного на основе советского Су-27 и почти во всех отношениях являющегося его копией. В противовес лицензионному варианту "Фланкера" J-20 — самостоятельная разработка китайского ВПК. Этот истребитель относят к пятому поколению.

 Ранее предполагалось, что J-11D и J-20 займут разные ниши в китайских ВВС (J-20 — потенциально более опасный воздушный противник).

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Однако, как сообщает Jane's со ссылкой на китайские источники, самолетам, вероятно, предстоит побороться за приоритетное финансирование. Это можно рассматривать и как индикатор высокого боевого потенциала J-11D, и как показатель недостатков J-20. Последний, напомним, китайцы уже запустили в мелкосерийное производство.

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Китай, Экономика, Самолет, Финансы, Истребитель, Су-27.
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