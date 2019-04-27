Китайский истребитель J-11D поборется с "Черным орлом"

Новости мира: Китайский истребитель четвертого поколения J-11D и истребитель пятого поколения J-20 сошлись в экономической схватке.

Китайский истребитель J-11D — развитие J-11, выполненного на основе советского Су-27 и почти во всех отношениях являющегося его копией. В противовес лицензионному варианту "Фланкера" J-20 — самостоятельная разработка китайского ВПК. Этот истребитель относят к пятому поколению.

Ранее предполагалось, что J-11D и J-20 займут разные ниши в китайских ВВС (J-20 — потенциально более опасный воздушный противник).

Однако, как сообщает Jane's со ссылкой на китайские источники, самолетам, вероятно, предстоит побороться за приоритетное финансирование. Это можно рассматривать и как индикатор высокого боевого потенциала J-11D, и как показатель недостатков J-20. Последний, напомним, китайцы уже запустили в мелкосерийное производство.