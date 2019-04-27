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Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки

Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки
22:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Две экстремистские группировки запрещены в Шри-Ланке после серии терактов.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в связи с масштабными терактами, произошедшими на прошлой неделе, запретил две экстремистские группировки, сообщают западные СМИ.

В частности, запрещена группировка "Таухид джамаат", боевиков которой считают основными подозреваемыми в серии взрывов. Так, по данным спецслужб, ключевой организатор атак и глава "Таухид джамаат" Захран Хашим погиб во время нападения на отель Shangri-La.

Решение о запрете группировок было принято в рамках экстренных мер, вступивших в силе после терактов.

На Шри-Ланке в прошлое воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Жертвами атак стали более 253 человека.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Впоследствии силы безопасности задержали более 70 человек. Накануне при попытке задержания группы подозреваемых на востоке Шри-Ланки в одном из домов произошла перестрелка, а затем серия взрывов. В результате погибли 15 человек, в том числе шестеро детей.

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Все по теме:

Теракт, Взрыв, Шри-Ланка, ИГИЛ, Майтрипала Сирисена.
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