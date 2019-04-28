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Выборы в Казахстане: в ЦИК заявления подали 9 кандидатов

Выборы в Казахстане: в ЦИК заявления подали 9 кандидатов
17:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Центральная избирательная комиссия в Казахстане завершила прием заявлений на пост президента Казахстана, документы подали 9 претендентов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от желающих побороться за пост президента Казахстана. Всего в ЦИК заявления на участие в выборах подали девять претендентов.

"Сегодня в 18 часов по местному времени закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 9 июня 2019 года", - сказал зампредседателя Центризбиркома Константин Петров на заседании в воскресенье.

Этап выдвижения проходил с 10 по 28 апреля согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Казахстана.

"Таким образом, подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии", - отметил К.Петров.

В числе баллотирующихся - действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией "Нур Отан".

Кроме того, в списке ЦИК: претендент на пост главы государства от республиканского общественного объединения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) писатель Садыбек Тугел; от федерации профсоюзов Казахстана экс-депутат, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов; от партии "Ак жол" -депутат мажилиса парламента Дания Еспаева; от партии "Ауыл" председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков; от Коммунистической народной партии Казахстана мажилисмен Жамбыл Ахметбеков; от общественного объединения "Халык демографиясы" (Народная демография) общественный деятель Жуматай Алиев; от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" предприниматель, бывший депутат мажилиса парламента Казахстана Талгат Ергалиев; от общественного объединения "Национал-патриотическое движение "Улт тагдыры" (Судьба нации) политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.

Регистрация кандидатов в президенты продолжается, она будет завершена 11 мая.

Для регистрации кандидатом в президенты каждый претендент должен собрать в свою поддержку минимум 118 тыс. 140 подписей избирателей в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.

Кандидат в президенты должен внести на счет Центризбиркома избирательный взнос в сумме 2 млн 125 тыс. тенге (380,89/$1).

Кроме того, в соответствии с законодательством, кандидату и его супруге/супругу необходимо до регистрации представить в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и об имуществе по состоянию на 1 апреля 2019 года.

11 мая начнется предвыборная агитация кандидатов в президенты, которая завершится в 24 часа 7 июня. В предшествующий голосованию день и в день голосования агитация прекращается.

Согласно Конституции, президент страны избирается совершеннолетними гражданами Казахстана на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Президентом может быть избран гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в республике последние 15 лет.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года. Предыдущие, тоже внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2019 года. На тех выборах уверенную победу одержал Нурсултан Назарбаев и тем самым сохранил за собой пост президента страны.

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ЦИК Казахстана, Выборы президента в Казахстане, Количество претендентов, Кандидаты в президенты Казахстана.
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