Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Нурсултан Назарбаев предложил казахстанской партии власти выдвинуть Токаева в качестве кандидата в президенты страны.

Первый президент Казахстана, председатель партии власти "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев предложил на съезде партии выдвинуть действующего президента Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны на предстоящих 9 июня внеочередных выборах главы государства, передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

"Как председатель партии "Нур Отан" я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении Касым-Жомарта Кемеловича Токаева на пост президента Республики Казахстан", - сказал Н.Назарбаев на внеочередном съезде партии "Нур Отан" во вторник в казахстанской столице.

В съезде принимают участие 623 делегата.

Н.Назарбаев отметил, что для многих граждан страны его отставка с поста президента Казахстана стала неожиданностью. Вместе с тем, он попросил казахстанцев поддержать кандидатуру К.Токаева на президентских выборах 9 июня.

"В эти дни я получаю много писем от наших граждан, для которых оказалось неожиданным мое решение сложить мои полномочия. Некоторые сожалеют о моем решении оставить свой пост, даже получаю письма (с просьбой - ред.) идти на новые выборы. Я благодарю их всех и понимаю подоплеку такого волнения, люди беспокоятся о своем будущем, хотят стабильности, сохранения равенства всех этносов и религий, которые утвердились за все эти годы", - заявил казахстанский лидер.

"Я благодарен за доброе ко мне отношением и, пользуясь этим случаем, хочу низко склонить голову и поблагодарить всех моих сограждан за такое отношение, за такую любовь, за такое уважение к моей личности. (...) Я принял обдуманное решение, поэтому заявляю, что я уверен, что Токаев тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев. Призываю всех соотечественников поддержать его кандидатуру, это будет безошибочное решение", - заявил Н.Назарбаев.

"Я твердо убежден в победе, поскольку наш курс правильный и люди нам верят. Желаю нам всем успехов в этой важной работе", - сказал лидер "Нур Отан" на съезде партии.

Представляя кандидатуру действующего главы государства, Н.Назарбаев отметил, что К.Токаев работал на ответственных участках с первых дней независимости Казахстана.

"Он один из тех, кто вместе со мной начинал строить внешнюю политику Республики Казах

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года. 9 апреля К.Токаев объявил о проведении внеочередных выборов в Казахстане 9 июня.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.