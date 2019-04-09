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В Казахстане объявили досрочные выборы президента

В Казахстане объявили досрочные выборы президента
10:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы главы государства.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"Согласно Конституции, я принял решение провести внеочередные выборы президента Республики Казахстан 9 июня", - сказал К.Токаев в своем телеобращении, показанном во вторник.

Пресс-служба главы государства распространила соответствующий указ президента.

"Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов", - говорится в тексте указа.

Меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов поручено принять правительству Казахстана, а акимам (главам администраций) областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения выборов.

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Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

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Казахстан, Выборы в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев.
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