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Погибли родственники подозреваемого во взрыве на Шри-Ланке

Погибли родственники подозреваемого во взрыве на Шри-Ланке
17:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Родственник смертников сообщил, что во время спецоперации два дня назад силами безопасности на Шри-Ланке были убиты отец и два брата подозреваемого.

Отец и два брата подозреваемого в организации взрывов на Шри-Ланке в пасхальное воскресенье были убиты во время штурма их убежища силами безопасности два дня назад. Об этом в воскресенье изданию Reuters сообщили источники в полиции и родственник смертников, передает УНН.

Так, по словам сразу четырех источников в полиции, Заини Хашим, Рилван Хашим и их отец Мохамед Хашим, которые были замечены на распространяемых в социальных сетях видео, призывающих к полномасштабной войне против неверующих, были среди 15 убитых в перестрелке с вооруженными силами во время спецоперации, проводимой на восточном побережье Шри-Ланки в пятницу.

Нияз Шариф, шурин Захрана Хашима, предполагаемого лидера среди устроивших волну взрывов в пасхальное воскресенье, сообщил агентству, что два брата и отец Захрана были на видео.

На видео Рилван Хашим призывает всех к "джихаду" или священной войне, в то время как на заднем плане плачут дети.

"Мы уничтожим этих неверующих, чтобы защитить эту землю, и поэтому нам нужно совершить джихад. Нам нужно преподать правильный урок этим неверующим, которые уничтожают мусульман", — говорит Рилван на видео, сидя рядом со своими братом и отцом.

Власти подозревают, что часть террористов-смертников могут оставаться на свободе. До сих пор оборонные органы сосредоточили свои расследования на международных связях с двумя местными группами, которые, по их мнению, осуществили нападения.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за пасхальные взрывы, и в воскресенье группа заявила, что трое ее членов в течение нескольких часов участвовали в перестрелке с полицией Шри-Ланки на восточном побережье, прежде чем взорвать свои жилеты, сообщает информационное агентство боевиков Amaq.

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Группа заявила, что 17 полицейских были убиты или ранены в результате нападения, но шри-ланкийские военные отрицают это. Источник в полиции сообщил агентству Reuters, что двое полицейских получили легкие ранения в бою.

Полиция сообщила, что шесть детей были среди 12 человек, которые погибли в перестрелке, но не предоставили дополнительную информацию.

Восемь взрывов, по три из которых — в церквях и фешенебельных отелях, состоялись в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанными на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

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Полиция, Спецоперация, Убиты, Теракты на Шри-Ланке, Штурм убежища, Родственники подозреваемого.
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