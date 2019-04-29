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Понедельник, 29.04.2019
Трагедия на Шри-Ланке: Радикалы предупредили о подготовке новых терактов
Трагедия на Шри-Ланке: Радикалы предупредили о подготовке новых терактов
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Трагедия на Шри-Ланке: Радикалы предупредили о подготовке новых терактов

Трагедия на Шри-Ланке: Радикалы предупредили о подготовке новых терактов
00:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Экстремисты из Шри-Ланки предупредили, что готовят новые теракты.

Радикалы, которых подозревают в причастности к организации взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки, заявили о подготовке новых террористических атак.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Отец и двое братьев вдохновителя террористических атак на Шри-Ланке, в результате которых погибли 253 человека, предостерегли о новые нападениях", - говорится в сообщении.

В распространенном экстремистами ролике один из братьев, Рилван Хашим, заявляет: "Мы обязуемся дать урок всем, кто пытается уничтожить нас. Правильный урок. Очень скоро это произойдет".

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Его младший брат Заине Хашим добавляет: "Можете не сомневаться, что в будущем произойдет больше подобных атак".

The Telegraph уточняет, что вскоре после того, как террористы записали это обращение, полиция и военные Шри-Ланки окружили место, где они скрывались. В бою с правоохранителями все трое экстремистов погибли.

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Все по теме:

Теракт, Взрыв, Шри-Ланка, Рилван Хашим, Заине Хашим.
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