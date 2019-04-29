Автобус сорвался в ущелье на севере Индии: 10 погибших, 26 пострадавших

Новости мира: В Индии автобус сорвался в пропасть, 10 погибших.

Десять человек погибли, 26 пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

“Авария произошла примерно в 330 км к северо-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш”, - указывается в сообщении.

По словам представителей полиции, ночью автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров. В результате десять человек погибли, около трех десятков пострадавших доставлены в больницы.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.