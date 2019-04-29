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Автобус сорвался в ущелье на севере Индии: 10 погибших, 26 пострадавших

Автобус сорвался в ущелье на севере Индии: 10 погибших, 26 пострадавших
04:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Индии автобус сорвался в пропасть, 10 погибших.

Десять человек погибли, 26 пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

“Авария произошла примерно в 330 км к северо-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш”, - указывается в сообщении.

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По словам представителей полиции, ночью автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров. В результате десять человек погибли, около трех десятков пострадавших доставлены в больницы.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

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Индия, ДТП, Автобус, Химачал-Прадеш.
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