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На юге Германии в ДТП попали более 50 автомобилей

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На юге Германии в ДТП попали более 50 автомобилей
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На юге Германии на одной из дорог в федеральной земле Тюрингия столкнулось более 50 автомобилей, в результате чего пострадало 25 человек.

В южной Тюрингии, Германия, на автобане A71 произошла авария с участием большого количества автомобилей.

Об этом сообщает радио MDR.

"Внезапный град привел к образованию ледяной корки на дорожной поверхности. Более 50 транспортных средств попали в аварию", - говорится в сообщении.

 По данным полиции, по меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения, 21 - легкие травмы.

Место аварии тянется на несколько сотен метров. Автомобили въехали друг в друга, некоторые потеряли контроль и въехали в забор. Были также аварии на противоположной полосе, но незначительные.

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"Спусковым крючком" для столкновения стал внезапный град или снег в воскресенье днем. Водители, как оказалось, не были готовы к такому изменению обстановки.

В настоящее время на месте работают многочисленные спасательные службы, пожарные подразделения и буксирные компании. Также задействованы несколько вертолетов. Сейчас трасса A71 полностью закрыта. Полиция предполагает, что шоссе можно будет снова открыть только к вечеру.

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Германия, ДТП, Авария, Тюрингии.
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