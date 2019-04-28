На юге Германии в ДТП попали более 50 автомобилей

Новости мира: На юге Германии на одной из дорог в федеральной земле Тюрингия столкнулось более 50 автомобилей, в результате чего пострадало 25 человек.

В южной Тюрингии, Германия, на автобане A71 произошла авария с участием большого количества автомобилей.

Об этом сообщает радио MDR.

"Внезапный град привел к образованию ледяной корки на дорожной поверхности. Более 50 транспортных средств попали в аварию", - говорится в сообщении.

По данным полиции, по меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения, 21 - легкие травмы.

Место аварии тянется на несколько сотен метров. Автомобили въехали друг в друга, некоторые потеряли контроль и въехали в забор. Были также аварии на противоположной полосе, но незначительные.

"Спусковым крючком" для столкновения стал внезапный град или снег в воскресенье днем. Водители, как оказалось, не были готовы к такому изменению обстановки.

В настоящее время на месте работают многочисленные спасательные службы, пожарные подразделения и буксирные компании. Также задействованы несколько вертолетов. Сейчас трасса A71 полностью закрыта. Полиция предполагает, что шоссе можно будет снова открыть только к вечеру.