В Германии размышляют о гражданской полиции под эгидой ООН на Донбассе

Депутаты Свободной демократической партии Германии (FDP) выступили с предложением отправить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции ООН.
Как сообщает LIGA.net, ссылаясь на Bild, немецкие парламентарии приняли документ под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе", который описывает новую стратегию по Донбассу.
В частности, СДП предлагает парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками и последствиями в случае их несоблюдения.
Предлагается, среди прочего, направить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции под эгидой ООН.
Депутаты также предлагают распустить так называемые правительства, созданные террористами Донбасса, и передать управление регионом гражданской переходной администрации под руководством ООН.
Документ состоит из 12 пунктов. В ближайшее время его внесут в Бундестаг на рассмотрение.
Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Украина и много демократических стран мира осудили это решение Кремля.
27 апреля Владимир Путин во время визита в КНР заявил, что все социальные обязательства перед жителями Донбасса, которым будут выданы паспорта РФ, будут исполнены, серьезной нагрузки для российского бюджета не будет.