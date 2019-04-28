В Германии размышляют о гражданской полиции под эгидой ООН на Донбассе

Новости Украины: Немецкие депутаты предлагают направить на Донбасс гражданскую полицию ООН в рамках новой стратегии по региону.

Депутаты Свободной демократической партии Германии (FDP) выступили с предложением отправить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции ООН.

Как сообщает LIGA.net, ссылаясь на Bild, немецкие парламентарии приняли документ под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе", который описывает новую стратегию по Донбассу.

В частности, СДП предлагает парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками и последствиями в случае их несоблюдения.

Предлагается, среди прочего, направить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции под эгидой ООН.

Депутаты также предлагают распустить так называемые правительства, созданные террористами Донбасса, и передать управление регионом гражданской переходной администрации под руководством ООН.

Документ состоит из 12 пунктов. В ближайшее время его внесут в Бундестаг на рассмотрение.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина и много демократических стран мира осудили это решение Кремля.

27 апреля Владимир Путин во время визита в КНР заявил, что все социальные обязательства перед жителями Донбасса, которым будут выданы паспорта РФ, будут исполнены, серьезной нагрузки для российского бюджета не будет.