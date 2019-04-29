Скачать
Понедельник, 29.04.2019
В правительстве Шотландии зазвучали призывы о независимости от Великобритании
В правительстве Шотландии зазвучали призывы о независимости от Великобритании
Наступление на Триполи: Правительство Ливии обвинило Совбез ООН в бездействии
Правительство Ливии обвинило Совбез ООН в бездействии
Агуэро покорилось уникальное достижение Анри в АПЛ
Агуэро покорилось уникальное достижение Анри в АПЛ
Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников
Натуральная красота: Настя Каменских приятно удивила поклонников

Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали уже 17 человек

Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали уже 17 человек
06:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Около 20 человек погибли при наводнениях в Индонезии.

Почти 20 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, которые стали следствием прошедших в минувшие несколько дней тропических ливней. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей, передает УНН.

Как отметил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Нагрохо, "по меньшей мере 17 человек погибли и девять до сих пор считаются пропавшими без вести". По его словам, "приведенное число жертв не окончательное, и оно может возрасти".

Ранее сообщалось о 10 погибших и восьми пропавших без вести индонезийцев.

Весеннее половодье в канадском Квебеке: Эвакуировано свыше 7 тысяч человек

Из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия, в частности, провинции Бенкулу, были эвакуированы около 12 тыс. местных жителей. Значительный материальный ущерб нанесен сотням жилых домов и хозяйственных построек, разрушено или повреждено несколько десятков мостов и дорог.

Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наводнение, Индонезия, Оползни, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
02 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
03 Во Львове аноним "заминировал" сразу семь храмов
04 В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
05 В Харьковской области парень упал с моста, пытаясь сделать селфи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины
Пасха в ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Венесуэла покидает ОАГ
Венесуэла покидает ОАГ
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь