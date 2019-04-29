Весеннее половодье в канадском Квебеке: Эвакуировано свыше 7 тысяч человек

Новости мира: Более 7,7 тыс. человек эвакуированы в Квебеке из-за половодья.

Свыше 7,7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Квебек из-за разлива рек, вызванного весенним половодьем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.

"Никто не пострадал, все люди находятся в безопасности, и это самое главное", - заявила министр общественной безопасности региона Женевьев Гибо.

В частности, несколько тысяч человек получили приказ на немедленную эвакуацию в городе Сен-Март-сюр-ле-Лак, находящимся в 50 км к востоку от Монреаля, где вода прорвала дамбу. Ранее также сообщалось об угрозе прорыва дамбы на реке Руж примерно в 140 км к западу от Монреаля. Из опасной местности были вывезены порядка 250 жителей. На данный момент известно, что от разлива рек в Квебеке пострадали более 5,5 тыс. жилых домов.