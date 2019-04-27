Еще один город Канады объявил чрезвычайное положение из-за паводка

Новости мира: Монреаль объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой паводка.

Второй по величине город Канады — Монреаль — объявил чрезвычайное положение из-за угрозы масштабного паводка.

Об этом решении сообщила мэр города Валери Планте на срочном брифинге.

Объявление чрезвычайного положения дает властям право конфисковывать землю, проводить принудительную эвакуацию и применять другие радикальные методы защита населения от природных катаклизмов.

“Просить людей покинуть дома никогда не является желательным, однако жителям следует понимать, что ситуация очень серьезная и опасная”, - сказала Планте.

Пока лишь около десятка домов в Монреале оказались перед необходимостью немедленной эвакуации, однако их число в течение выходных может существенно увеличиться, поскольку ожидается дальнейшее поднятие воды в водоемах, вызванное осадками.

Армия уже вторую неделю активно строит заградительные конструкции вокруг уязвимых к паводку зон, однако, этим усилиям удается лишь замедлить прибытие воды, но не остановить его.