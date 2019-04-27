Скачать
Суббота, 27.04.2019
Трамп не допустит ратификацию международного договора о торговле оружием
Трамп не допустит ратификацию международного договора о торговле оружием
Глава КС: Суд является независимым и аполитичным органом
Глава КС: Суд является независимым и аполитичным органом
Франков: Динамо ничуть не слабее Шахтера
Франков: Динамо ничуть не слабее Шахтера
"Все обошлось": сын Ким Кардашян едва не умер из-за аллергии
"Все обошлось": сын Ким Кардашян едва не умер из-за аллергии

Еще один город Канады объявил чрезвычайное положение из-за паводка

Еще один город Канады объявил чрезвычайное положение из-за паводка
02:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Монреаль объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой паводка.

Второй по величине город Канады — Монреаль — объявил чрезвычайное положение из-за угрозы масштабного паводка.

Об этом решении сообщила мэр города Валери Планте на срочном брифинге.

Объявление чрезвычайного положения дает властям право конфисковывать землю, проводить принудительную эвакуацию и применять другие радикальные методы защита населения от природных катаклизмов.

“Просить людей покинуть дома никогда не является желательным, однако жителям следует понимать, что ситуация очень серьезная и опасная”, - сказала Планте.

Пока лишь около десятка домов в Монреале оказались перед необходимостью немедленной эвакуации, однако их число в течение выходных может существенно увеличиться, поскольку ожидается дальнейшее поднятие воды в водоемах, вызванное осадками.

Власти Оттавы ввели чрезвычайное положение из-за паводков

Армия уже вторую неделю активно строит заградительные конструкции вокруг уязвимых к паводку зон, однако, этим усилиям удается лишь замедлить прибытие воды, но не остановить его.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Монреаль, ЧП, Паводок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
02 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
03 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
04 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
05 Зеленский улетел на отдых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
Второй Форум регионов Украины и Беларуси пройдет осенью
Второй Форум регионов Украины и Беларуси пройдет осенью
Назначен исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС
Назначен исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС
&quot;Шикарная фигура&quot;: Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
"Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь