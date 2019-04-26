Власти Оттавы ввели чрезвычайное положение из-за паводков

Новости мира: Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава.

Горсовет Оттавы поддержал решение об объявлении неотложной ситуации в сфере климата.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Кроме формального признания неотложности борьбы с изменениями климата, это решение также позволило направить 250 тыс. долл. на изучение путей увеличения источников возобновляемой энергии в городе и уменьшения выбросов парниковых газов.

В своем выступлении перед членами горсовета, мэр Оттавы Джим Уотсон обратил внимание на масштабный паводок, что грозит сейчас столице, и прошлогодний торнадо, который нанес городу значительные разрушения.

This afternoon I viewed the flood zone in Cumberland Ward with @StephenBlais The water is rising and residents need your help with flood relief. Please take time to assist. Visit https://t.co/IkIIJbtQEN for details. pic.twitter.com/SPK5rp2ok2 — Jim Watson (@JimWatsonOttawa) 25 апреля 2019 г.

"Между ними существует связь. Если почитать практически любой научный журнал и доклад на тему изменений климата, то поймем, что это все не случайное совпадение. Это - серьезный вызов благополучию планеты", - сказал Уотсон.

В то же время, два члена горсовета из 24 проголосовали против декларации, заявив, что она является преувеличенной.

Как известно, для помощи населению в защите от масштабных наводнений, бушующих на востоке Канады, была привлечена армия. Хотя Оттава пока почти не пострадала, соседний с ней город Гатино понес существенные убытки.