Власти Оттавы ввели чрезвычайное положение из-за паводков

Горсовет Оттавы поддержал решение об объявлении неотложной ситуации в сфере климата.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Кроме формального признания неотложности борьбы с изменениями климата, это решение также позволило направить 250 тыс. долл. на изучение путей увеличения источников возобновляемой энергии в городе и уменьшения выбросов парниковых газов.
В своем выступлении перед членами горсовета, мэр Оттавы Джим Уотсон обратил внимание на масштабный паводок, что грозит сейчас столице, и прошлогодний торнадо, который нанес городу значительные разрушения.
This afternoon I viewed the flood zone in Cumberland Ward with @StephenBlais The water is rising and residents need your help with flood relief. Please take time to assist. Visit https://t.co/IkIIJbtQEN for details. pic.twitter.com/SPK5rp2ok2
— Jim Watson (@JimWatsonOttawa) 25 апреля 2019 г.
"Между ними существует связь. Если почитать практически любой научный журнал и доклад на тему изменений климата, то поймем, что это все не случайное совпадение. Это - серьезный вызов благополучию планеты", - сказал Уотсон.
В то же время, два члена горсовета из 24 проголосовали против декларации, заявив, что она является преувеличенной.
Как известно, для помощи населению в защите от масштабных наводнений, бушующих на востоке Канады, была привлечена армия. Хотя Оттава пока почти не пострадала, соседний с ней город Гатино понес существенные убытки.