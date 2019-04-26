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Власти Оттавы ввели чрезвычайное положение из-за паводков

Власти Оттавы ввели чрезвычайное положение из-за паводков
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава.

Горсовет Оттавы поддержал решение об объявлении неотложной ситуации в сфере климата.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Кроме формального признания неотложности борьбы с изменениями климата, это решение также позволило направить 250 тыс. долл. на изучение путей увеличения источников возобновляемой энергии в городе и уменьшения выбросов парниковых газов.

В своем выступлении перед членами горсовета, мэр Оттавы Джим Уотсон обратил внимание на масштабный паводок, что грозит сейчас столице, и прошлогодний торнадо, который нанес городу значительные разрушения.

"Между ними существует связь. Если почитать практически любой научный журнал и доклад на тему изменений климата, то поймем, что это все не случайное совпадение. Это - серьезный вызов благополучию планеты", - сказал Уотсон.

Из-за паводков в Канаде 1000 домов ушло под воду

В то же время, два члена горсовета из 24 проголосовали против декларации, заявив, что она является преувеличенной.

Как известно, для помощи населению в защите от масштабных наводнений, бушующих на востоке Канады, была привлечена армия. Хотя Оттава пока почти не пострадала, соседний с ней город Гатино понес существенные убытки.

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Все по теме:

Вода, Канада, Чрезвычайное положение, Оттава, Паводок.
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