Власти Оттавы ввели чрезвычайное положение из-за паводков

Горсовет Оттавы поддержал решение об объявлении неотложной ситуации в сфере климата.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Кроме формального признания неотложности борьбы с изменениями климата, это решение также позволило направить 250 тыс. долл. на изучение путей увеличения источников возобновляемой энергии в городе и уменьшения выбросов парниковых газов.

В своем выступлении перед членами горсовета, мэр Оттавы Джим Уотсон обратил внимание на масштабный паводок, что грозит сейчас столице, и прошлогодний торнадо, который нанес городу значительные разрушения.

This afternoon I viewed the flood zone in Cumberland Ward with @StephenBlais The water is rising and residents need your help with flood relief. Please take time to assist. Visit https://t.co/IkIIJbtQEN for details. pic.twitter.com/SPK5rp2ok2

— Jim Watson (@JimWatsonOttawa) 25 апреля 2019 г.