Из-за паводков в Канаде 1000 домов ушло под воду

На востоке Канады сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных паводков. Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

"Более 1000 домов затоплены в провинции Квебек, причем большинство - неподалеку от столицы Квебек-сити, в том числе 500 домов ушло под воду в городе Сейнт-Мари, в 60 км к югу от столицы", - информирует CBC News.

Here’s the scene on some streets on Ile Bizard. Residents tell me dams and sand bags are keeping the water away from homes for now #flood2019 @cbcmontreal pic.twitter.com/hhrufeFnW4

— Matt D'Amours (@mattdamours) 21 апреля 2019 г.