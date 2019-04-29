Наводнение в Индонезии убило больше 30 человек

Новости мира: Более 30 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, которые стали следствием тропических ливней.

Как отметил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, "на данный момент погиб 31 человек, 13 жителей до сих пор считаются пропавшими без вести". Из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия, в частности, провинции Бенкулу, было эвакуировано около 12 тысяч местных жителей.

Значительный материальный ущерб нанесен сотням жилых домов и хозяйственных построек, разрушено или повреждено несколько десятков мостов и дорог.

Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.

Напоминаем, что десять человек погибли, 26 пострадали при падении автобуса.