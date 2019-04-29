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Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Индонезии Джоко Видодо хочет перенести столицу с острова Ява.

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу из Джакарты в другой город

Об этом заявил министр планирования развития страны Бамбанга Броджонегоро, сообщает ABC News .

"Президент решил переместить столицу за пределы Явы, и это важное решение", - заявил министр на пресс-конференции после заседания Кабинета министров, добавив, что администрация еще не выбрала новый город в качестве столицы.

Он отметил, что перемещение столицы из Джакарты, что находится на северном побережье Явы, может занять до 10 лет, как было со столицами в Бразилии, Малайзии и Казахстане.

В Индонезии действующий президент заявил о победе на выборах

Нынешняя столица Индонезии - Джакарта - испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры.

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Все по теме:

Индонезия, Джакарта, Остров Ява, Ява, Джоко Видодо.
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