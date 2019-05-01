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В Японии новый император взошел на престол

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В Японии новый император взошел на престол
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Новый император Японии Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией.

Император Нарухито в своем первом обращении к обществу в новом статусе пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу (...) Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма " императорского дворца.

"Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности", - добавил он.

Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

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Япония, Токио, Синдзо Абэ, Акихито, Нарухито, Император Японии.
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