Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления, сообщает агентство ЭФЭ.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", - заявил С.Абэ на торжественной церемонии в императорском дворце.

Сам Акихито произнес свое прощальное послание.

"Сегодня я покидаю императорский трон", - сказал 85-летний император, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи.

