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Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола

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Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола
13:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: 125-й император Японии Акихито отрекся от престола в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" Императорского дворца в Токио.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления, сообщает агентство ЭФЭ.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", - заявил С.Абэ на торжественной церемонии в императорском дворце.

Сам Акихито произнес свое прощальное послание.

"Сегодня я покидаю императорский трон", - сказал 85-летний император, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи.

Император Акихито также выразил благодарность японскому народу.

В Японии, таким образом, завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито, придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

В Японии проходит процедура отречения от престола императора Акихито

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особой закон, который позволял Акихито отречься от престола.

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Япония, Токио, Синдзо Абэ, Акихито, Император Японии.
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