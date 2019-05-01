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В Казахстане 1 мая на протестах против президента десятки задержанных

В Казахстане 1 мая на протестах против президента десятки задержанных
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В Казахстане задержаны десятки людей, которые вышли на акции с призывом освободить политзаключенных и бойкотировать президентские выборы.

В Казахстане сегодня полиция задержала десятки людей, которые вышли на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Задержанные есть в Нур-Султане, а также Караганде. Очевидцы указывают, что полиция применила к протестующим дубинки, сообщает Радио Свобода.

В то же время в полиции это отрицают и обещают проверить, была ли их сотрудниками применена сила к людям.

Точных данных о числе задержанных пока нет.

После отставки в марте Нурсултана Назарбаева, который руководил Казахстаном с 1991 года, в стране на 9 июня были назначены досрочные президентские выборы.

Ранее сообщалось, на первомайских акциях в России задержали более ста человек.

Напомним, в центре Запорожья более полусотни жителей с красными знаменами под руководством лидеров запорожских коммунистов отметили Первомай на несанкционированном митинге, а также призвали горожан принять участие в шествии Полка Победы 9 мая.

В Париже на первомайских демонстрациях произошли короткие столкновения между полицией и митингующими.

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Казахстан, Протесты, Первомай, Касым-Жомарт Токаев.
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