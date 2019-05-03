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Суд арестовал имущество экс-президента Армении: оставили только пенсию

Суд арестовал имущество экс-президента Армении: оставили только пенсию
19:07 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Суд в Армении арестовал все имущество экс-президента Роберта Кочаряна.

Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна 6 июня 2019 года, сообщил защитник Р.Кочаряна Ованес Худоян.

"Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным", - заявил О.Худоян.

Находящийся под арестом Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года, когда, по версии следствия, был подписан секретный приказ о применении сил армии для разгона митингов.

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах.

«Согласно обвинительному заключению, Кочарян получил 3 миллиона долларов взятки от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, чтобы дать лицензию ее компании на горнодобывающие работы», - сказано в обвинительном документе.

Как известно, Кочарян находится под арестом с 7 декабря прошлого года.

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Армения, Ереван, Экс-президент Армении, Роберт Кочарян.
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