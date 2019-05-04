Количество жертв циклона "Фани" в Индии возросло до 12-ти

Количество погибших в результате циклона "Фанни" в Индии увеличилось до 12 человек.
Об этом сообщает The Times of India.
"Число жертв бедствия, которое составило 8 человек в пятницу, возросло до 12", - говорится в сообщении.
На пострадавших территориях активно ведутся реставрационные и спасательные работы.
Отмечается, что циклон ослаб, уровень его опасности снизился с отметки "чрезвычайный" до "очень тяжелый".
Ранее сообщалось о восьми погибших в результате циклона "Фани", который обрушился на Индию в пятницу, 3 мая. Власти страны провели эвакуацию более 1 млн человек из восточных районов, находящихся в пределах циклона.