Циклон "Фани" обрушился на Бангладеш: Есть погибшие

Новости мира: В Бангладеш из-за циклона "Фани" погибли 12 человек.

Циклон "Фани", в результате которого в Индии погибли 12 человек, достиг Бангладеш, где также уже насчитали 12 жертв.

Об этом сообщает AFP.

"Шесть человек погибли, попав под удары падающих деревьев или рухнувших стен, и еще шесть человек погибли от попадания молнии", - сказал бангладешский чиновник по чрезвычайным ситуациям Беназир Ахмед.

Как отмечает издание, из-за эвакуации 1,2 миллиона человек из индийского штата Одиша более 1,6 миллиона человек были отправлены в приюты в Бангладеш.

По меньшей мере 36 деревень были затоплены штормом, а более 2000 домов было разрушено.

Как сообщалось, 3 мая на Индию обрушился мощный циклон "Фани", который менее чем за сутки забрал жизни 12 человек. К вечеру субботы, 4 мая, циклон ослаб, однако всё ещё представляет опасность.