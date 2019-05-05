Бубонная чума в Монголии: стали известны подробности гибели людей

Новости мира: В Монголии из-за двух случаев смерти от бубонной чумы объявили карантин.

Власти Монголии подтвердила смерть супругов от бубонной чумы, сообщает “Настоящее время” (проект Радио Свобода с участием “Голоса Америки”), а также издание Siberian Times, приводя детали инцидента.

По данным Siberian Times, в провинции Баян-Улгий на западе Монголии 38-летний мужчина охотился на сурков. Он и его жена съели мясо животного, которое, вероятно, была переносчиком бубонной чумы.

В прямом или косвенном контакте с умершими были 158 человек. Все они находятся под наблюдением. Среди них — не менее 17 туристов из России. В интернете публикуют фотографии того, как специалисты в защитной одежде проверяют пассажиров рейса, прибывшего в столицу Монголии Улан-Батор из региона.

Посольство РФ в Монголии сообщил, что у российских туристов нет проблем со здоровьем.

Власти провинции Баян-Улгий объявила карантин, который продлится с 30 апреля по 6 мая. О других зараженных пока не сообщается.