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Северная Корея провела новые ракетные испытания

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Северная Корея провела новые ракетные испытания
13:52 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В Северной Корее второй день подряд продолжается испытание ракет.

Северная Корея провела учебные стрельбы с использованием ракетных установок и тактического управляемого оружия.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Северная Корея организовала "боевые учения" с привлечением ракетных установок и тактического управляемого оружия, чтобы проверить эффективность вооружения", - сообщили государственные СМИ КНДР в воскресенье.

Отмечается, что учения прошли сразу после того, как КНДР выпустила снаряды короткого диапазона в Восточное море.

"Целью учений было оценить и проверить боеготовность и точность боевых характеристик крупнокалиберных ракетных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения подразделениями обороны в прифронтовой зоне и на восточном фронте, а также боевую слаженность вооружения и техники", - говорится в сообщении государственного агентства КНДР - KCNA.

В КНДР сообщили цель ракетных запусков

Как сообщалось, в ночь на субботу южнокорейская сторона заявила о новых испытаниях оружия в КНДР. Это произошло после неудачной попытки мирных переговоров по денуклеаризации Северной Кореи во время саммита глав США и КНДР в конце февраля во Вьетнаме.

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Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Рекеты, Кым Чен Ын.
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