СМИ: Китай может отказаться от проведения торговых переговоров с США

Новости мира: Китай может отменить торговые переговоры в Вашингтоне из-за угроз Трампа.

Пекин рассматривает вариант отмены поездки своей делегации в Вашингтон на этой неделе после решения президента США Дональда Трампа повысить тарифы на китайские товары.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Угроза Трампа может иметь неприятные последствия, поскольку Китай не захочет вести переговоры под дулом пистолета", - сказал старший экономист Maybank Kim Eng Research Pte. в Сингапуре Чуа Хак Бин.

Вице-премьер Китая Лю Он должен был прибыть в среду в Вашингтон с делегацией, в составе которой около 100 человек. На прошлой неделе торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин посетили Пекин для консультаций, которые они назвали продуктивными.

Как сообщалось, 5 мая президент США Дональд Трамп заявил о решении усилить давление на Китай для заключения торговой сделки и объявил о повышении с 10% до 25% тарифов на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд с 10 мая.