Боевики "Талибана" атаковали КПП на севере Афганистана: 25 военных погибли

Новости мира: Двадцать пять военнослужащих погибли вследствие атаки талибов на КПП в Афганистане.

В результате нападения террористической группировки "Талибан" на военный контрольно-пропускной пункт на западе Афганистана погибли 25 военных.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на вице-спикера совета в провинции Фарах Шаха Мехмуда Наими.

"В результате нападения талибов погибли 25 солдат на западе Афганистана", - говорится в сообщении.

Как сообщает Anadolu, десятки талибов напали на военный КПП в провинции Фарах, на границе с Ираном, в воскресенье ночью. Отмечается, что атака продолжалась до самого утра в понедельник.

Отмечается, что позднее боевики Талибана взяли на себя ответственность за нападение.

Как сообщалось, в воскресенье талибы напали на штаб полиции в городе Пул-э-Кхумри на севере Афганистана, в результате чего погибли или получили ранения по меньшей мере 40 человек.

Ранее, 5 мая, на севере Афганистана террористы напали на полицейский участок, убив по меньшей мере пятерых полицейских.