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В Мьянме помиловали двух журналистов, приговоренных к семи годам тюрьмы

В Мьянме помиловали двух журналистов, приговоренных к семи годам тюрьмы
09:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Мьянме помиловали двух журналистов Reuters, ранее приговоренных к семи годам тюремного заключения

В Мьянме помиловали двух журналистов Reuters, приговоренных к семи годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Reuters.

Журналисты, пробывшие в тюрьме более 500 дней, были освобождены в рамках президентской амнистии, затронувшей 6520 заключенных.

“Мы чрезвычайно рады, что Мьянма выпустила наших смелых репортеров Ва Лоне и Кьяу Со О. Со времени их ареста - 511 дней назад - они стали символом важности свободы прессы во всем мире. Мы приветствуем их возвращение”, - заявил главный редактор издания Стивен Адлер.

Как сообщалось, в декабре 2017 года правительство Мьянмы заявило, что полиция арестовала двух журналистов агентства Reuters. Журналисты готовили материал о преследовании военными мусульманского меньшинства рохинджа в штате Ракин, в результате чего почти 650 000 человек бежали в Бангладеш. В сентябре 2018 года журналистам огласили приговор.

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Главный редактор Reuters назвал день, когда объявили приговор, печальным для Мьянмы, журналистов издания и свободной прессы по всему миру. Решение суда Мьянмы осудили в ООН, ЕС и правозащитных организациях, призвав власти Мьянмы освободить журналистов, а решение суда назвали незаконным.

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Журналисты, Мьянма, Reuters, Помилование.
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