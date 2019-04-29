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Совет ЕС продлил санкции против Мьянмы на год

Совет ЕС продлил санкции против Мьянмы на год
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Совет Европейского Союза в понедельник, 29 апреля, принял решение продлить ограничительные меры в отношении Мьянмы до 30 апреля 2020 года.

Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 30 апреля 2020 года, ограничительные меры в отношении Мьянмы.

"Санкционный режим включает эмбарго на оружие и оснащение, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий; запрет на экспорт товаров двойного назначения, применяемых военными или пограничной полицией; и ограничения на экспорт оборудования, предназначенного для отслеживания средств связи и пригодного для использования в целях внутренних репрессий", - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Кроме того, запрещены военная подготовка вооруженных сил Мьянмы и военное сотрудничество с ними.

В коммюнике уточняется, что продление распространяется также на индивидуальные санкции в отношении 14 человек, которых в ЕС считают ответственными за серьезные нарушения прав человека народности рохинджа и гражданского населения и этнического меньшинства в штатах Ракхайн, Качин и Шан.

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Подпадающие под санкции лица являются офицерами высокого ранга вооруженных сил и пограничной полиции Мьянмы, отмечается в документе. Решение Совета ЕС принято по письменной процедуре и будет опубликовано 30 апреля в "Официальном журнале" Евросоюза.

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Мьянма, Совет ЕС, Продление, Ограничительные меры.
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