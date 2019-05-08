В Пакистане в храме произошел взрыв: восемь погибших, десятки раненых

Новости мира: Вблизи храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахор (провинция Пенджаб) прогремел взрыв, в результате погибли 8 человек и десятки получили ранения.

В результате взрыва возле крупнейшего в Южной Азии суфийского храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахор 8 человек погибли, десятки получили ранения. Об этом сообщает The Guardian.

"По меньшей мере восемь человек были убиты в результате взрыва возле Дата-Дарбар в Лахоре, крупнейшего суфийского храма в Южной Азии", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в результате нападения было убито пять полицейских и трое мирных жителей. По меньшей мере, 25 человек получили ранения.

О взрыве сообщили около 8.45 утра по местному времени. По словам начальника городской полиции Газанфара Али, очевидной целью подрывников были полицейские. Когда произошел взрыв сотни паломников находились в храме и около него.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение. В связи со взрывом правительство Пенджаба проводит экстренное совещание по вопросам правопорядка.