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Китаю в 2019 грозит дефолт на 13 триллионов долларов

Китаю в 2019 грозит дефолт на 13 триллионов долларов
14:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: На фоне падения роста китайской экономики аналитики прогнозируют в этом году дефолт рынку товаров в размере 13 триллионов долларов.

Исследование Bloomberg прогнозирует в этом году дефолт китайскому рынку товаров, который оценивается в 13 триллионов долларов США.

Согласно их данным, только за первые 4 месяца 2019 года китайские компании объявили дефолт по внутренним облигациям на 5,8 млрд долл, что в 3,4 раза больше аналогичного периода в 2018.

В агентстве отмечают, что темпы по достижению дефолта в 3 раза выше показателей 2016 года, когда все риски приходились на первую половину года..

Среди основных причин агентство называет более жесткий контроль над банками с требованием выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Китайские компании недополучают средства из-за борьбой китайских властей с «теневым банкингом».

Аналитики из Moody`s Investors Service объясняют частое рефинансирование компаниями своих обязательств короткими сроками погашения облигаций.

Напомним, рост китайской экономики на 6,6% в 2018 году стал худшим за последние 28 лет, а аналитики прогнозируют и дальнейшее ее падение. Китай снизил целевое значение роста ВВП до 6-6,6% в этом году.

Ранее сообщалось, 6 мая китайские фондовые индексы обвалились после заявления американского президента Дональда Трампа о повышении таможенных тарифов на некоторые группы товаров из Китая.

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Китай, КНР, Дефолт, Экономика Китая.
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