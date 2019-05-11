На юге Пакистана неизвестные захватили пятизвездочный отель

Новости мира: В Пакистане боевики захватили пятизвездочный отель.

Вооруженные люди ворвались в пятизвездочную гостиницу в пакистанской провинции Белуджистан.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на местные власти.

Силы безопасности окружили гостиницу Pearl Continental в портовом городе Гвадар, который атаковали по меньшей мере трое вооруженных людей.

Сообщается о стрельбе в гостинице.

По данным властей, большинство гостей эвакуировали.

Гостиница популярная среди иностранных туристов и бизнесменов. Пока неизвестно, сколько людей находилось в ней во время приступа.

Белуджистан считается самой бедной провинцией Пакистана.

Этот регион стал центром многомиллиардного китайского инвестиционного проекта.

Несколько экстремистских группировок выступают против этой инициативы, заявляя, что проект не приносит пользы местному населению.

В Белуджистане действуют несколько военизированных экстремистских группировок, в частности пакистанский Талибан, сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана и экстремистская суннитская группировка Лашкар-э-Джангви.