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На юге Пакистана неизвестные захватили пятизвездочный отель

На юге Пакистана неизвестные захватили пятизвездочный отель
19:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: В Пакистане боевики захватили пятизвездочный отель.

Вооруженные люди ворвались в пятизвездочную гостиницу в пакистанской провинции Белуджистан.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на местные власти.

Силы безопасности окружили гостиницу Pearl Continental в портовом городе Гвадар, который атаковали по меньшей мере трое вооруженных людей.

Сообщается о стрельбе в гостинице.

По данным властей, большинство гостей эвакуировали.

Гостиница популярная среди иностранных туристов и бизнесменов. Пока неизвестно, сколько людей находилось в ней во время приступа.

Белуджистан считается самой бедной провинцией Пакистана.

В Пакистане в храме произошел взрыв: восемь погибших, десятки раненых

Этот регион стал центром многомиллиардного китайского инвестиционного проекта.

Несколько экстремистских группировок выступают против этой инициативы, заявляя, что проект не приносит пользы местному населению.

В Белуджистане действуют несколько военизированных экстремистских группировок, в частности пакистанский Талибан, сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана и экстремистская суннитская группировка Лашкар-э-Джангви.

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Пакистан, Талибан, Белуджистан, захват заложников.
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