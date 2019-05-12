В Кабуле убили известную телевизионную журналистку

Новости мира: В Кабуле в субботу утром убили известную телевизионную журналистку Мену Мангаль, которая боролась за права женщин

В Кабуле в субботу убили известную телевизионную журналистку Мену Мангал.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В полиции сообщили, что нападение произошло возле рынка в столице Афганистана. Очевидцы рассказали, что стреляли два человека на мотоцикле. Напавших сейчас разыскивают.

Сообщается, что в момент смертельного нападения женщина как раз ждала авто, на котором должна была ехать на работу.

"Мангал работала советником по вопросам культуры в парламенте Афганистана. Кроме того, более десяти лет она вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности, право на работу и образование ", - говорится в сообщении.

Мангал рассказала в соцсетях, что в 2017 году ее заставили выйти замуж. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка говорила, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.