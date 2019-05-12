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В Индонезии назвали причины смертей на выборах

В Индонезии назвали причины смертей на выборах
12:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: У большинства сотрудников избирательных комиссий, которые умерли в четырех провинциях после дня выборов, произошел инсульт или сердечный приступ.

Министерство здравоохранения Индонезии заявило, что у большинства работников избирательных комиссий, которые умерли в четырех провинциях после дня выборов, произошел инсульт или сердечный приступ.

Об этом сообщает The Straits Times.

По данным правительства, 496 членов избиркомов умерли после дня выборов по всей стране. По словам очевидцев, пострадавшие были истощены после непрерывной 12-часовой работы.

Наибольшее число погибших - в провинции Западная Ява, где умер 131 человек, которые работали на избирательных участках.

"По данным министерства здравоохранения, 22 смерти в Джакарте были вызваны инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, печеночной комой, инсультом, дыхательной недостаточностью и менингитом", - говорится в сообщении.

Большинство умерших были в возрасте от 50 до 70 лет.

В Индонезии действующий президент заявил о победе на выборах

Генеральный секретарь Минздрава Оскар Примада призвал общественность воздержаться от спекуляций о причинах смерти членов избиркомов.

Как сообщалось, 17 апреля в Индонезии состоялись одновременно президентские, парламентские, региональные и местные выборы. 193 миллиона человек могли отдать свой голос в стране с тремя часовыми поясами. На 840 тысячах избирательных участках работали почти 6 миллионов человек.

Через 10 суток после завершения выборов в Индонезии по меньшей мере 272 работника избирательных участков умерли от болезней, которые были вызваны сверхурочной работой, еще 1878 человек заболели.

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Индонезия, Количество погибших, Выборы в Индонезии, Работники избирательных комиссий.
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